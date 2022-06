Referendum giustizia: Palamara, Giovanardi e Casari a Mirandola

A pochi giorni dal voto referendario sui 5 quesiti in tema di giustizia, Luca Palamara, già magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, interverrrà a Mirandola nel convegno promosso sul tema del referendum del 12 giugno, organizzato presso il palazzo del Municipio di via Giolitti 22 a Mirandola. Insieme a lui gli interventi di Roberto Casari, ex presidente di di CPL Concordia al centro di una vicenda giudiziaria personale raccolta anche nel libro di Giuseppe Leonelli e Carlo Giovanardi. Dopo i saluti dell'Onorevole Guglielmo Golinelli, Deputato Lega, e del Professor Giorgio Siena, consigliere comunale di Mirandola. Modererà il dibattito Giovanni Paolo Bernini, dell'associazione Giustizia Giusta e autore di 'Storie di ordinaria ingiustizia'

