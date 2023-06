Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Purtroppo dobbiamo constatare che la nostra città viene nuovamente utilizzata come camping abusivo dei soliti noti che stazionano nel parcheggio accanto al Palapanini. Insieme al campo nomadi abusivo si manifestano problemi di degrado urbano e di salubrità dell’area: rifiuti, anche organici, e carrelli della spesa riversati nei canali di scolo hanno reso l’area una vera e propria discarica a cielo aperto - afferma Pulitanò -. Dispiace constatare che non sia la prima volta che in città nasce un campo abusivo: ricordiamo tutti le immagini indegne del parcheggio al parco Ferrari e chiediamo il celere intervento dell’amministrazione per fermare questa problematica che regolarmente si ripropone'.