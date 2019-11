Parma, nuova 'invasione' di piazza delle Sardine

Le 'sardine' non si fermano. Questa sera oltre 7000 persone si sono riunite in piazza Duomo a Parma con in mano il simbolo della sardina. Assenti i simboli di partito anche se - come noto - il Movimento si pone in aperta critica alla Lega di Salvini. E mentre a Parma in migliaia scendevano in piazza sui social Salvini ironizzava con un 'Viva i gattini: gattini con Salvini'.Intanto oggi è tornata visibile agli utenti di Facebook la pagina '6000 Sardine'. Il blocco era stato annunciato con un comunicato dai creatori del movimento spontaneo dopo la manifestazione di ieri a Rimini.