Partecipazione. confronto a Modena tra Prima e Seconda repubblica

'Partecipazione politica: prima e seconda Repubblica a confronto'. E' questo il tema dell'incontro che si terrà martedì 8 novembre alle 20.30 presso il teatro Guiglia in via Rismondo a Modena. Ospiti saranno Luca Astolfi di Volt, Davide Nostrini di Italia del Futuro e Paolo Cristoni del Psi. 'La bassissima affluenza alle elezioni legislative di settembre deve farci riflettere - si legge nella locandina dell'evento - parliamone con tre ospiti d'eccezione'.

