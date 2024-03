Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un Pd modenese che oggi ha 4.480 iscritti e che nel corso della stessa assemblea ha anche varato un altro passaggio importante, ovvero il nuovo Regolamento finanziario, che prevede la contribuzione in quota parte da parte degli amministratori secondo quanto previsto dall’art 46 dello Statuto nazionale, la costituzione di un comitato di tesoreria che coadiuvi il Tesoriere e l’assemblea dei tesorieri di circolo. Inoltre, il 50% delle risorse così raccolte saranno girate ai circoli per le attività sul territorio.'Ho accettato questo incarico – spiega Stefano Vaccari – animato dal senso di responsabilità e riconoscenza nei confronti della comunità politica alla quale appartengo, e che mi ha sempre sostenuto. Unendomi ai ringraziamenti a Francesco Ori per il grande lavoro svolto sin qui, prometto che mi impegnerò a fondo, insieme al gruppo dirigente, per mettere a servizio della comunità democratica ogni risorsa disponibile. Un grandissimo numero di persone guarda a noi perché insieme si difendano quei valori di democrazia, eguaglianza e tutela dei più deboli, e questa fiducia deve essere ripagata dalla massima assunzione di responsabilità, anche sotto il profilo della gestione delle risorse, di chi ha l’onore e l’onere di ricoprire incarichi di direzione'.