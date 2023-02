Pd, Santori: 'La Schlein è favorita se votano in tanti'

Mattia Santori, consigliere comunale di Bologna e sostenitore di Schlein nella corsa per la segreteria del Partito democratico, non si mostra sorpreso per il risultato del voto nei circoli, che anche nel capoluogo emiliano ha premiato il presidente della Regione, e confida che nelle primarie aperte del 26 febbraio Schlein possa ribaltare il risultato.'C'è chi vuole farci credere che sia finita con il voto di 120.000 iscritti sul territorio nazionale, ma non è così', afferma Santori a margine di una conferenza stampa in Città metropolitana, auspicando che il 26 'si possa raggiungere e magari superare il milione di votanti: è la prima volta, e lo sa benissimo anche chi compete dall'altra parte, che ci si giocherà fino all'ultimo voto, credo che la partita sia aperta e chi vuole farci credere che sia chiusa, proponendo ticket o cose del genere, sta semplicemente cercando di distrarci dall'obiettivo finale'.Secondo l'ex leader delle Sardine, dunque, 'se si arrivasse a un milione di votanti Schlein sarebbe favorita, perché ha una capacità di allargamento e di ricettività di voto esterno nettamente più forte, ma se si arrivasse sopra gli 800.000 voti sarebbe comunque un ottimo risultato'. A questo punto, conclude, 'la sfida è portare l'elettorato ad essere sempre più protagonista e militante', anche perché quella del Pd 'è una comunità in movimento: non ci sono blocchi di voti che si spostano e questo è un grande segnale, che smentisce l'idea che il Pd sia bloccato dalle correnti'.