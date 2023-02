Pd verso le primarie: in provincia di Modena stravince Bonaccini, ma la partita si apre ora

- Elly Schlein 502 voti (21,69%). La percentuale di Bonaccini pur sempre alta, si abbassa al 55% a livello nazionale. Con Elly Schlein che ci aggira sul 35%. Ma si tratta appunto del voto dei circoli dove si esprimono i militanti storici e della base più vicina al PD per così dire tradizionale e strutturato sui territori. Il distacco tra i due candidati si potrebbe ridurre con il voto diretto ai gazebo, il 26 febbraio, ai quali Bonaccini auspica una grande partecipazione. 'Abbiamo bisogno di una grande festa democratica' - afferma l'attuale presidente della regione. 'Sono molto soddisfatto di aver preso quasi il 55% sui circa 130.000 che hanno già votato nei circoli' - ha affermato questa mattina a Radio 24. Alle primarie, aggiunge, 'mi aspetto che venga tanta gente, sarebbe anche un modo per dare una spinta in un momento così difficile dal punto di vista elettorale dopo le sconfitte di ieri. Ma io ho fiducia che di gente ne verrà tanta'.

