Potere al Popolo alle sardine: 'Lontano dal PD, schifo come Lega'

Potere al popolo invita la sardine a guardarsi dalla 'rete Pd'. E lo fa dopo le espressioni di dichiarato appoggio al Pd e alla sinistra alle prossime elezioni regionali. 'Dopo le dichiarazioni del fondatore delle sardine, Mattia, che si sente 'ben rappresentato' dal centrosinistra emiliano a guida Pd, a Modena il 'portavoce' Jamal ha aperto il comizio di Bonaccini a Modena. Ironico il fatto che, contattato da una nostra candidata modenese a confrontarsi sulla lettera aperta che avevo inviato alle sardine, aveva risposto di no 'perche' avrebbe voluto dire schierarsi politicamente'', scrive candidata presidente in Emilia-Romagna Marta Collot sui social.'Strana concezione quella dei rappresentanti delle sardine, che non vogliono schierarsi politicamente, ma si schierano con il Pd. Mi sembra di capire che questo stia creando dei malumori fra quelle sardine che sono scese in piazza contro Salvini ma non per portare l'acqua al mulino del Pd'.A me, sottolinea Collot, 'interessa continuare a confrontarmi con queste persone che sono scese in piazza in queste settimane: la nostra proposta e' nuotare nel mare aperto, tra chi subisce le disuguaglianze, viene sfruttato dalle false cooperative o viene sfrattato dalle case popolari. Tra chi lotta ogni giorno contro le ingiustizie e chi puo' cominciare a lottare ora'.Non schierarsi, avverte ancora l'esponente di Potere al popolo, 'e' spesso una maniera per schierarsi. Allora voi schieratevi. E non solo contro la Lega, ma anche contro chi vuol farvi abboccare al suo amo 'democratico' ancora una volta, perche' fanno schifo entrambi. La nostra proposta e' semplice: bene non legarsi, ma bisogna nuotare fuori dalla rete tesa dal Pd'.