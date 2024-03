Presidio studenti palestinesi: via Israelendsj luigjibdellancuktjea

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

???????? PRESIDIO CONTRO GLI ACCORDI MILITARI DI UNIMORE

????Corso Canalgrande

Ci opponiamo alle collaborazioni di Unimore con Israele, e chiediamo l’immediata interruzione degli accordi dell’Università di Modena e Reggio con le università israeliane, insieme alla cessione di ogni forma di militarizzazione dei nostri luoghi del sapere.

Bloccare la guerra significa anche liberare i luoghi del sapere dalla militarizzazione. Non possiamo tollerare o permettere che le fabbriche del sapere continuino a rendersi complici: seguendo la linea delle precedenti mobilitazioni, sull’esempio degli studenti di Pisa, di Bari e di tutti i giovani che sono in prima fila con noi per lottare contro ogni forma di complicità delle nostre istituzioni con l’oppressione coloniale, scenderemo in presidio giovedì 21 marzo in Corso Canalgrande n 103, davanti alla Biblioteca Delfini.

FUORI I MILITARI DALL’UNIVERSITA’!

FUORI ISRAELE DA UNIMORE!