Così il segretario Lega Modena Caterina Bedostri e il responsabile sicurezza Mario Mirabelli intervengono sull'omicidio di ieri 'Quello che è accaduto in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, bambini compresi, al parco Novi Sad è qualcosa di indegno che Modena non merita - commenta Luca Negrini -. Sono anni che Fratelli d’Italia denuncia che il parco, a qualsiasi ora del giorno e della sera è terra di nessuno. Abbiamo sollecitato l’amministrazione in tutti i modi possibili e siamo perennemente stati ignorati, persino quando mostrammo le immagini dello stato in cui versava l’intera area. Evidenziammo anche quanto rischioso fosse vedere illegalità in una zona così tanto frequentata da bambini e da modenesi che praticano quotidianamente lo sport. Il sindaco, che che ultimamente utilizza come unica modalità di risposta lo scaricare le proprie responsabilità sull’attuale Governo,prenda consapevolezza del fatto che questo episodio è figlio di anni di mancata gestione dei problemi con approcci ideologici molto spesso similari al nascondere la testa sotto la sabbia.

Solo negli ultimi anni abbiamo chiesto innumerevoli volte illuminazione, videosorveglianza e un controllo particolare di quella che a seguito del più grande fallimento della giunta Muzzarelli, il Novi Park, è divenuta la più grande area di spaccio presente in città. Abbiamo sollecitato un cambio di passo spesso chiedendo anche che il Sindaco prendesse atto di quanto la situazione, negli anni, gli sia drammaticamente sfuggita di mano nominando, anche per dare un segnale reale ai modenesi un Assessore alla sicurezza che si occupasse della materia a tempo pieno e con capacità e, anche su questo, non siamo mai stati considerati - chiude Negrini -. La politica del non ascolto di questa giunta ha portato Modena al baratro a cui adesso tristemente assistiamo e con cui, altrettanto tristemente dobbiamo convivere. Il Partito Democratico e la sua pulsione immigrazionista a Modena ha drammaticamente fallito. Con quest’ultimo episodio, qualora occorresse, ne abbiamo avuto un ulteriore e drammatica dimostrazione'.



Secondo Andrea Bernagozzi (Forza Italia Giovani) si chiede invece 'quale sicurezza garantiamo agli studenti e ai cittadini della nostra città. Accadono fenomeni da periferia di una grande metropoli a due passi dal centro, a due passi dalla stazione degli autobus, a due passi dall'ingresso dell'Unimore e vicino alle principali scuole superiori, Corni, Barozzi e Muratori'.

'Ordine e sicurezza sono una priorità per i cittadini, ci chiediamo perché non si riesce a liberare dalla criminalità una zona così centrale per la vita della nostra comunità - conclude il capogruppo Forza Italia Giacobazzi - Tra poco saremo costretti a scegliere tra la tolleranza di questi soggetti e la vita dei nostri figli: chi difende i primi fa parte del problema, senza se e senza ma'.