Punto nascita Mirandola: Gasparri porta il caso sul tavolo del ministro, per il sindaco 'una buona notizia'

Il ministro della Salute Schillaci, che le scorse settimane ha ricevuto dalla Regione la richiesta di deroga all'apertura del punto nascita di Mirandola (con allegata la relazione della Commissione sanitaria regionale che ne ha chiesto espressamente la chiusura al 31 dicembre), ha ricevuto, sullo stesso caso, anche l'interrogazione del Senatore, nonché Vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. Atto giunto dopo l'incontro avuto a Modena - raccontano il coordinatore regionale sen. Enrico Aimi e il consigliere provinciale di FI Antonio Platis. Gasperri avrebbe preso a cuore la problematica e annunciato un diretto coinvolgimento per portare avanti le ragioni dell'apertura.“Credo che sia la prima volta dal 2012 – ha spiegato spiega il Senatore Gasparri – che un Governo vari una finanziaria con un articolo omnicomprensivo di tutte le richieste dei comuni del cratere. Questo è anche merito di chi, sul territorio, non ha mai fatto venire meno l’attenzione e la premura di difenderlo.Raccolgo con interesse la richiesta del collega Aimi e del consigliere provinciale Platis.Da sempre Forza Italia ha un modello di sanità che mira alla prossimità dei servizi anche nei centri di medie dimensioni come Mirandola che, per giunta, è la patria del biomedicale.L’attenzione alla natalità che il Governo di centro-destra ha finalmente rafforzato passa anche dall’essere vicina alle comunità già provate del sisma.”“Si tratta di una buonissima notizia, che da ulteriore forza alle nostre tesi, difese sino a questo punto e che conferma come in politica la volontà possa contribuire a ridurre quei tempi e quelle criticità che da troppo tempo sono state utilizzate come grimaldello per mettere scientemente a rischio la tenuta stessa del nostro Ospedale' - ha affermato il sindaco di Mirandola Alberto Greco. 'A chi asserisce che il Nostro Ospedale non sia più meta gradita per medici e infermieri – conclude il Sindaco – rispondo che ci sono pervenute in tempo utile ben 17 domande per il “Bonus Affitti” dedicato a Medici e infermieri impegnati su Mirandola. Un contributo per il quale l’Amministrazione, su proposta dell’Assessore alla Sanità Antonella Canossa, ha stanziato un fondo di 40.000€. Mosse concrete che vanno incontro alle richieste ed alle necessità della nostra comunità”.