Qualità della vita, Modena 15esima. Ma è fanalino di coda per i furti

E’ Bologna la provincia con la migliore qualità della vita nel 2020. Lo stabilisce la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori. Modena si classifica al 15esimo posto. Ma gli indicatori sono molto variegati. La provincia si conferma ricca dal punto di vista economico e imprenditoriale ma nel mirino più di altre da parte della aggressione della criminalità. Da sottolineare in particolare il penultimo posto per furti in abitazione.Modena dunque è 15esima in generale. Un risultato frutto di diversi aspetti.21esimo posto per ricchezza e consumi, decimo posto per ambiente e servizi, 99esimo posto per giustizia e sicurezza, 15esimo posto per affari e lavoro, 30esimo posto per demografia e società, 38esimo posto per cultura e tempo libero.17esimo posto per depositi bancari, quinto posto per reddito disponibile, terzo posto per spesa delle famiglie, 91esimo posto per spazio abitativo medio, 18esimo posto per pensioni di vecchiaia, 17esimo posto per prezzo medio delle case, quinta per indice di trasformazione digitale,62esimo posto per ecosistema urbano, 13esimo posto per riqualificazione energetica delle case, 55esimo posto per spesa sociale degli enti locali, 99esimo posto per uso dei fondi europei per ambiente e prevenzione rischi, 36esimo posto per persone con almeno un diploma, 17esimo posto per giovani che non studiano e non lavorano.98esimo posto per indice di criminalità, 101esimo posto per furti, 106esimo posto (penultima) per furti in abitazione, 94esimo posto per furti in esercizi commerciali, 40esimo posto per estorsioni, 31esimo posto per truffe, 17esimo posto per incendi, 85esimo posto per omicidi da incidente stradale, 98esimo posto per violenze sessuali, 105esimo posto (terzultima) per riciclaggio, 85esimo posto per incidenti stradali, 19esimo posto per durata media delle cause civili,19esimo posto per diffusione del reddito di cittadinanza, 24esimo posto per imprese in fallimento, 80esimo posto per imprese femminili, 95esimo posto per imprenditoria giovanile, 16esimo posto per imprese straniere, 47esimo posto per start up innovative,Decimo posto per tasso di occupazione, 75esimo posto per casi Covid, 38esimo posto per tasso di mortalità, 27esimo posto per indice di vecchiaia, 20esimo posto per tasso di natività, 28esimo posto per consumo di farmaci per asma, 25esimo posto per numero di pediatri, 40esimo posto per medici di medicina generale, 73esimo posto per consumo di farmaci per la depressione,29esimo posto per librerie, 78esimo posto per numero di bar, 75esimo posto per numero di ristoranti, 40esimo posto per numero di palestre, 26esimo posto per numero di piscine, 70esimo posto per offerta culturale, secondo posto per partecipazione elettorale.Sul podio ci sono Bolzano (2^) e Trento (3^), che hanno saputo tenere le posizioni anche nell’anno della pandemia, benchè siano ora attese alla prova di un inverno difficile per l’economia della montagna. A parte queste due province, dall’indagine risulta come soprattutto il Nord della Penisola esca penalizzato dagli effetti su larga scala del virus: qui, infatti, si registra la diffusione più elevata del Sars-Cov-2 in rapporto alla popolazione residente. Le province lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo scorso anno, ad eccezione di Sondrio e Mantova. Colpita anche Milano – vincitrice sia nel 2018 sia nel 2019 – che perde 11 posizioni, dove pesa il crollo del Pil pro capite in base alle stime 2020, ma anche il nuovo indicatore sullo spazio abitativo medio a disposizione (con una media di 51 mq per famiglia).