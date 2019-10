Quartiere 4, Lega: 'Sosteniamo Pd in quanto opposizione responsabile'

'Attacco incoerente da parte di Fratelli d'Italia che non è proprio presente nel quartiere 4, quindi potrebbe venire a fare proposte invece che attaccare gli alleati. Noi conosciamo molto bene le problematiche del Quartiere 4, e io per primo da anni lavoro per cercare una soluzione al doppio problema rappresentato dalle Fonderie: la questione ambientale e quella lavorativa'. Così, referente Lega Modena per circoscrizione 4, spiega il voto favorevole alla candidatura a presidente di De Lillo del Pd.'Dopo che il primo voto non ha portato a nulla di fatto - continua Giovannetti - abbiamo deciso di sostenere De Lillo (nella foto Farricella), in quanto opposizione responsabile, a fronte di promesse chiare da parte della maggioranza. A differenza di chi sa solo criticare, la Lega vuole realmente aiutare i cittadini con progetti credibili, tuttavia daremo battaglia se anche solo una di queste promesse non sarà mantenuta'.