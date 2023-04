'Con il no a questura in fascia A, il governo ha pugnalato Modena alle spalle'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una decisione che non ha alcun senso logico alla luce di un iter che non ha conosciuto ostacoli e delle esigenze stesse del nostro territorio.Modena è l’unica città esclusa dal provvedimento. Mi chiedo quali siano i motivi dietro questa scelta e voglio sperare che non siano di natura politica.Sarebbe un voltafaccia a una comunità che da tempo lamenta forti criticità sul piano della sicurezza e richiede un adeguamento degli organici di polizia'.e membro della commissione giustizia, sulla mancata promozione della città emiliana, decisa dal Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi, deliberando il passaggio di fascia solo per le questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza.'Dal 2018 mi sto battendo per questa causa, ho presentato interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e fatto tutto ciò che è nelle mie possibilità. Chiederò immediatamente un nuovo incontro con il Ministro Piantedosi.Questa esclusione è una pugnalata alle spalle inflitta alle cittadine e ai cittadini di Modena e alle forze dell'ordine lasciate sole a gestire una situazione sempre più critica'