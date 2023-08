Referendum contro la guerra, a Modena firmano 3.170

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Positivi i numeri sulla raccolta firma nei Municipi- 'Il numero rilevante di firme raccolte dimostra che, a parte poche eccezioni, i dipendenti dei vari uffici anagrafe/protocollo hanno contribuito in modo efficace a questa raccolta. La nota dolente è legata alla raccolta delle firme on-line. Il dato è estremamente deludente e le due organizzazioni referendarie hanno dato spesso comunicazioni contrastanti. Difficoltà ed ostacoli riconducibili che bisognava possedere lo SPID e collegare anche i dati di una carta di credito. Questo ha scoraggiato la maggior parte delle persone che hanno tentato, al di là delle proprio idee in merito all’informatizzazione dei processi ed ai legittimi dubbi sulla gestione della privacy'.Elementi ai quali per gli organizzatori sono da ricondurre i numeri non sufficienti raggiunti dalla raccolta firme, numeri soprattutto non in linea rispetto a quelli che i sondaggi sull'opinione degli italiani sulla guerra indicano.