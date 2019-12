Regionali, Borgonzoni alle Sardine: 'Pronta ad ascoltarli'

Lucia Borgonzoni 'chiama' le sardine. 'Inizino con le proposte. Se ne hanno per l'Emilia-Romagna sarò felice di sedermi ad un tavolo e parlarne', manda a dire l senatrice e candidata del centrodestra per la presidenza della Regione. 'Io sono felicissima- premette Borgonzoni- quando le piazze sono piene e mi piacerebbe che fossero ad un certo punto anche di propositive. La netta differenza tra noi e loro- sottolinea la leghista, a margine di una conferenza stampa- è che loro ritengono che noi non meritiamo nessuno che ci venga ad ascoltare e questo l'hanno detto anche nel loro manifesto'. Invece 'io ritengo che loro vadano ascoltati - conclude Borgonzoni parlando sempre del movimento delle sardine - e che tutti meritino qualcuno che li ascolti se hanno delle proposte'.