Regionali Lazio e Lombardia, stravince il centrodestra

Quarta in ordine di preferenze la candidata a governatrice del Lazio Rosa Rinaldi di Unione popolare, con una percentuale tra l’1 e il 3%. La copertura è pari all’80% del campione.Destra avanti anche il Lombardia con Attilio Fontana tra il 49,5% e il 53,5%. Segue Pierfrancesco Majorino tra il 33 e il 37%, Letizia Moratti tra il 9,5 e il 13,5%. La candidata di Unione popolare Mara Ghidorzi è data tra l’1 e il 3%.Crolla l’affluenza. Il dato in Lombardia è infatti del 41,54%, calcolato finora per 928 comuni sui 1.504 totali della regione. Un dato in forte calo rispetto al 73,1% del 2018, quando si votava solo di domenica, e che fa segnare un nuovo record negativo.