Regionali, per FDI candidati i bolognesi Lisei e Tomassini

I sondaggi sono buoni e Fratelli d'Italia prova a 'piazzare' piu' di un proprio esponente in Regione. In corsa per viale Aldo Moro, infatti, aspettando altri nomi provenienti dalla societa' civile per la lista, ci sono tanto il capogruppo in Comune a Bologna Marco Lisei quanto il portavoce bolognese di Fdi Lorenzo Tomassini. Proprio in queste ore sono in corso contatti con il livello nazionale del partito per organizzare la campagna elettorale in Emilia-Romagna, che sara' al fianco di Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza ormai solo da ufficializzare. Nel frattempo si lavora per completare la lista da presentare a livello provinciale.