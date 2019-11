Regionali, riecco la Maletti: si candida ufficialmente nella lista Pd

'È arrivato il momento di rimettersi in gioco. Questa volta in modo assoluto, fino alla fine, dopo i problemi di salute, oggi risolti, che mi hanno costretta a un lungo, inatteso stop. Il Partito Democratico di Modena mi ha proposto di candidarmi in Consiglio regionale. Ho accettato con gratitudine e oggi sono ufficialmente in corsa'. A parlare è Francesca Maletti, candidata ufficialmente alle Regionali per il Pd.



'Questo è il tempo nel quale dobbiamo fare tutti un passo avanti per la nostra comunità. Non bisogna solo vincere le elezioni regionali: il nostro compito è interrompere da subito, al primo passo, l'avanzata della spocchia pericolosa di chi non sa cosa significhi amministrare in Emilia Romagna. Una spocchia che metterebbe a repentaglio la straordinaria cultura della protezione sociale che abbiamo costruito con impegno e passione nella provincia di Modena. È di fronte a una minaccia inaccettabile come questa che ho preso la mia decisione. Adesso siamo in corsa'.

La candidatura della Maletti al momento si aggiunge a quelle di Boschini, Serri, Campedelli, Sabattini, Costi, Giulia Bosi (assessore a Formigine) e dell'ex grillino Rebecchi.