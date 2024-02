'Rette Cra, anziani e disabili per il Pd 'accogliente' vengono dopo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Elisa Rossini capogruppo in Consiglio Comunale a Modena.



'Il fatto di avere rimediato con una delibera di giunta mantenendo inalterate le quote di compartecipazione per i più deboli con un costo a carico del Comune di 400 mila euro è – come si dice – il minimo sindacale, anche tenuto conto del fatto che dopo l’approvazione del regolamento comunale per l’accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni la giunta, nel definire i criteri applicativi, ha disposto tariffe insostenibili in relazione alla ricchezza evidenziata dall’ISEE, con la conseguenza che anziani e disabili sono costretti, per fare fronte ai costi a loro carico, ad utilizzare altri redditi o chiedere aiuti a terzi' - continua Rossini.



'Il mutamento di denominazione dell’assessorato che nel decennio Muzzarelli ha aggiunto “accoglienza e integrazione” evidentemente ha avuto riflessi concreti. L’integrazione e l’accoglienza vale per altri, gli anziani e disabili vengono dopo' - conclude.