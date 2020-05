Riccione, sindaco si ribella a Bonaccini: 'Io lunedì apro le spiagge'

'Io mi fido dei miei concittadini. Sono stati responsabili e seri e ci hanno aiutato molto in tutti questi mesi e lo faranno sempre, quindi a Riccione dal 4 maggio saranno possibili le passeggiate anche sulla spiaggia con il dovuto distanziamento e mascherina. Riccione apre le spiagge anche contro la regione'. Così la sindaco di Riccione Renata Tosi guida la rivolta contro l'ordinanza di Bonaccini sulle face 2 dell'emergenza coronavirus che vieta 'al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia'.Chiudere le spiagge, 'è una follia che uccide il faticoso cammino intrapreso da tutta la Romagna per dare speranza ad un'economia che stava per rialzare la testa dopo un periodo terribile di incertezza sul futuro - afferma la Tosi -. Non sono d'accordo perchè oggi non è il momento delle strategie politiche per fregare l'alleato di turno al Governo e perchè ritengo i miei cittadini persone responsabili che in questo lungo periodo di lockdown hanno fatto il loro dovere e che oggi meritano rispetto. Permettere loro di passeggiare con il distanziamento sociale o con la mascherina, nel parco, come in viale Ceccarini, in viale Dante o al mare è per me la stessa cosa. Questo perchè ho dinanzi persone serie, non pecore da portare al pascolo'. Questa manovra, incalza Tosi, 'lo si capisce perfettamente, è una prova di forza del Pd contro il premier Giuseppe Conte. Io a questo gioco non ci sto, perchè sono una donna di politica e di istituzione, conosco il limite che nè l'una e nè l'altra dovrebbero mai oltrepassare, il bene dei cittadini'.