Rinaldi, candidato coalizione centrodestra: 'Borgonzoni non era miglior candidato possibile'

Nel giorno della presentazione della lista ( qui i nomi ) Popolo della Famiglia-Cambiamo (che fa parte del centrodestra e che sostiene la candidatura a presidente di) arriva una inaspettata e cruda critica alla candidata presidente leghista proprio dal numero 2 della lista del partito del governatore ligure Toti.in una intervista in diretta Facebook su La Pressaafferma con onestà come la stessa Borgonzoni non rappresenti affatto la miglior candidata del centrodestra per sfidaree il suo Pd, ma che oggi non si possa far altro che prenderne atto. Una bordata che indubbiamente peserà sulle ultime fasi della campagna elettorale in Emilia Romagna in vista del voto regionale del 26 gennaio.'Non esiste un peccato di lesa maestà nell'affermare che Lucia Borgonzoni non era la candidata migliore. Oggi però è la candidata e dobbiamo mettercela tutta per fare il risultato migliore e prendere atto che la situazione è questa qui'. E ancora: 'Il nostro ruolo è portare in una coalizione eccessivamente spostata a destra, su posizioni ultrasovraniste, un ruolo di moderazione che è nella nostra tradizione'.Un momento della conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista CambiamoMa Rinaldi si dice comunque ottimista sulla vittoria: 'Lo scarto tra il centrodestra e il centrosinistra è estremamente sottile, vincere però non è un valore di per sè, occorre vincere per fare qualcosa di meglio' ed esclude la presenza di trattative sui nomi di una eventuale giunta in caso di vittoria.