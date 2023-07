Riorganizzazione emergenza-urgenza: 'I Pronto Soccorso non saranno toccati, i Cau sono altro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tempi strettissimi, se si considera soprattutto la pausa estiva, e comunque il mese di agosto, dove molti uffici sono chiusi. E soprattutto se si considera che sono gli stessi organismi territoriali (tra tutti la Ctss, Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria oltre l'Ausl) a dire di aspettare indicazioni dall'assessore regionale alla sanità Donini, che dopo un primo passaggio sul tema della riorganizzazione dell'emergeza urgenza e dei Pronto Soccorso, dovrebbe essere nuovamente presente a Modena nella prossima riunione della Commissione. Che detta così è una sorta di corto circuito con tempi schizofrenici: la Regione impone alla CTSS e alle Ausl di riorganizzare il tutto sulla base della delibera di giunta, entro il 15 settembre, e gli organismi territoriali dicono di dovere aspettare indicazioni chiare dalla Regione. A partire dalla mappa dei nuovi Cau che sorgeranno. E soprattutto se questi sorgeranno a supporto o in sostituzione del Pronto Soccorso della provincia, quelli di prossimità.

La preoccupazione non è infondata visto che i Cau servirebbero per gestire quei codici non urgenti a bassa complessità ora già gestiti dai Pronto Soccorso o dai Punti di Primo Intervento degli ospedali territoriali (per esempio Pavullo e Mirandola). E' chiaro dedurre (anche se su questo punto a domanda diretta da noi posta l'assessore Donini aveva fornito analoga rassicurazione sul mantenimento del Pronto Soccorso di Mirandola e Pavullo, almeno nel breve periodo), che in questi casi i Cau sostituirebbero i Pronto Soccorso, risolvendo, contestualmente, un problema di costi esplosi in ospedali come Mirandola dove forte è stato ed è ancora il ricorso ai medici a gettone con importi, per la copertura di ogni turno, anche 4 o 5 volte superiori a quella di un medico interno assunto. E per sopperire una carenza di personale che già aveva portato alla chiusura da parte della Regione e su richiesta della commissione tecnica regionale Sanitaria con all'interno esponenti dell'Ausl di Modena, del locale punto nascita.







Ma sulla chiusura o sostituzione dei Pronto Soccorso di prossimità, Fabio Braglia, presidente della provincia, rassicura: 'Abbiamo sentito l'Assessore Donini e i Pronto Soccorso non verranno toccati' - afferma Braglia in risposta ad una interrogazione urgente presentata dal consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis: 'Alla luce della determina di qualche giorno fa con cui la giunta scarica sui territori il compito di riorganizzare il sistema e impone l'invio del tutto entro il 15 aprile, chiediamo quele sia la posizione dell'amministrazione provinciale' - chiedeva Platis nell'interrogazione.



'Per noi tutti i Pronto Soccorso rimarranno' -sottolinea il presidente Braglia. 'Questa interrogazione è stata depositata in forma urgente poco dopo l'ultima riunione dei capigruppo e che abbiamo appreso subito dopo da La Pressa. Con questi tempi strettissimi non sarei nemmeno tenuto a rispondere ma l'ho fatto sperando che la risposta sia soddisfacente. Una cosa su tutte però attenti a dire che il Pronto Soccorso chiuderanno perché così si genera preoccupazione infondata tra la popolazione'. 'La dichiarazione secondo cui i Pronto Soccorso non chiuderanno è la vera notizia nel suo intervento' - conclude replicando Platis.



