'Riqualificazione Parco XXII aprile? Siamo scettici'

presenta il progetto di rigenerazione del Parco che avrà inizio tra poco. Un sacco di soldi da investire, alla vigilia dell’anno delle elezioni amministrative, per risistemare uno dei parchi più belli di Modena in degrado da moltissimi anni. Da ciò che si legge negli articoli dei giornali la parte di forza sembrerebbe il posizionamento di ben 23 telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina che, oltre che il parco, interesseranno l’area circostante.Per carità, ogni cosa in più è bene accetta, ma consentiteci di rimanere scettici sulla loro efficacia, d’altra parte anche nel resto della città non rappresentano un risultato definitivo di deterrenza. Il parco ha bisogno di ben altro, in primis, dell’ascolto delle decine di cittadini che da anni segnalano le situazioni di criminalità e di inciviltà a cui sono costretti ad assistere che non sono mai state tenute in considerazione con la giusta attenzione, eppure i cittadini sono le migliori telecamere per comprendere il tessuto sociale di una comunità'. Così in una nota il Comitato per una Modena Pulita e Sicura.'In secondo luogo l’amministrazione non ci sente proprio sul versante controlli. Il parco è trattato molto male dai frequentatori che bivaccano, non hanno rispetto del verde, espletano i loro bisogni fisiologici in tutta l’area rendendola una latrina a cielo aperto, bevono a dismisura nonostante il divieto esplicito dei regolamenti comunali, attaccano verbalmente e non solo i pochi modenesi che cercano di frequentare l’area - continua il Comitato -.

Non sarà certo con altre 23 telecamere che si potrà contrastare il fenomeno dell’inciviltà diffusa. E sino a che il parco non rientrerà in una cornice di legalità e civiltà mediante il disturbo continuo di coloro che hanno comportamenti di prevaricazione e portano degrado nell’area e nei rapporti tra culture diverse non crediamo ad un miglioramento delle condizioni di vita di noi cittadini limitrofi. Pensiamo servano controlli mirati e presidi fissi delle forze dell’ordine che consentano alla popolazione di riprendersi il coraggio di vivere gli spazi. Siamo scettici, lo ripetiamo, non ci confortano i risultati dei controlli sbandierati in articoli di giornale negli ultimi giorni che, in diversi casi, a nostro avviso, tendono a svilire e a rendere inattendibili le segnalazioni dei cittadini. Una inversione di tendenza, questa, che non ci piace e non ci da alcuna fiducia'.