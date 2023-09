Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E che sarà proprio lui a concludere e non solo a garantire la presenza come ospite è arrivata oggi dalla segreteria PD: 'A concludere in bellezza l’articolato programma delle iniziative, dei dibattiti e degli incontri che hanno caratterizzato il programma della Festa nel nuovo spazio dell’Ippodromo di via Argiolas sarà uno dei volti più rappresentativi del centrosinistra, già Segretario del Pd e voce autorevole del panorama politico nazionale', Pierluigi Bersani. Alle ore 21. Il tema scelto per la conclusione sarà il futuro del centro sinistra.In una serata conclusiva dove saranno celebrate anche le famiglie Arcobaleno in un appuntamento nel quale si susseguiranno gli interventi Consigliere comunale di Modena Alberto Bignardi ed Angelica Polmonari, Presidente di Arcigay Modena ‘Matthew Shepard’, all’Avvocato di GayLex Michele Giarratano, alla rappresentante di ‘Famiglie Arcobaleno’ Elena Apparuti e al Presidente Arcigay Natascia Maesi. A coordinare il dibattito, la giornalista Valentina Reggiani.