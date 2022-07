Riviera, la Regione: 'Allarme rientrato'. Si può tornare in acqua

'Nel giro di 24 ore tutti i parametri superati nella presenza in acqua di escherichia coli in 22 tratti di mare della riviera romagnola dove era scattato il divieto di balneazione, sono rientrati. Tutti i sindaci dei comuni rivieraschi interessati possono revocare le ordinanze per i divieti di balneazione. Il prossimo rilevamento delle qualità dell'acqua? Il 22 agosto'. Fino a tale data l'escherichia coli non sarà più un problema perché non sarà più misurata.Emergono rassicurazioni e conferme ma tanti nuovi interrogativi dalla conferenza stampa che gli assessori regionali all'ambiente e al turismo, Irene Priolo e Andrea Corsini, hanno convocato in tempo record alle 13,15 di oggi presso la sede della Regione.E qui scatta la nostra domanda in diretta all'Assessore Priolo: 'Se i parametri sono rientrati nel giro di 24 ore, e nel giro di 24 ore la Regione è stata in grado di effettuare, attraverso Arpae, quelle misurazioni per certificare il rientro del parametro di allerta in tutti i punti critici, come possiamo avere la garanzia che nelle prossime 24 ore e comunque per tutto il periodo in cui le rilevazioni non saranno effettuate, fino al 22 agosto, che il problema non si riproponga e non genererà nessun provvedimento precauzionale solo perché non rilevato?'.Così risponde l'Assessore Priolo: 'Sul meteo non ho la sfera di cristallo ma abbiamo però delle serie storiche che ci forniscono informazioni su come le condizioni meteo incidano. Sotto il profilo delle temperature già qualcosa è cambiato, la scorsa settimana abbiamo avuto eventi piovosi e mercoledì un evento che ha comportato una mareggiata. Credo che sia difficile che si riproponga quella situazione che aveva portato alla criticità rilevata. Ciò non esclude che possano emergere eventi puntuali ma non farei nessun allarmismo'.Risposta che, come si diceva, non può non generare altri quesiti. Di fatto, al di la della variazioni meteo, senza misurazioni fino al 22 agosto, non ci sarà la possibilità di conoscere se quel mare in cui ci stiamo immergendo non presenti quelle criticità che sono emerse nei giorni scorsi e che avevano portato al provvedimento estremo, anche se necessario in via precauzionale nell'ottica di tutelare la salute pubblica, del divieto di balneazione. E che queste non rappresentino un rischio non perché il rischio non c'è ma semplicemente perché non viene rilevato.