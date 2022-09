Salvini: 'Pagati i due anni al governo con Draghi, Giorgia è stata brava'

Dichiaratamente arrabbiato, guardando quel 9% che non può soddisfafare e 'non era quello per cui abbiamo lavorato', ma già pronto a rilanciare il partito, con i cogressi comunali ancora da fare entro fine anno e poi con i congressi provinciali nel 2023. Ma subito un programma di governo di 5 anni. Quelli che dice trascorreremo con Fratelli d'Italia e le forze di centro destra. Poi l'analisi del calo del risultato non soddisfacente della Lega. 'Giorgia è stata brava a fare una buona opposizione al governo Draghi. Noi eravamo al governo, con grandi difficoltà, insieme a De Maio, Giovannini, la Lamorgese, un governo che si trattava come comparse. Ma alla domanda lo rifarebbe, risponderei di si, perché il paese era ancora in lockdown'. Come dire la responsabilità ce lo ha fatto fare. 'Comunque è meglio avere il 9% in un governo di centro destra che il 30 in un governo Draghi, così eterogeneo'