'Sanità Emilia Romagna, Bonaccini nasconde i veri numeri'

'A Bologna 6 pazienti su 10 con tumore alla prostata non riescono ad essere operati nei tempi previsti e 2.400 pazienti in città sono in attesa di intervento'. Sono alcuni dati contenuti in documenti interni che il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti ha potuto visionare. Marchetti ha presentato inoltre nuove richieste di accesso agli atti, a beneficio 'della trasparenza e della corretta informazione'. 'I dati aggiornati a settembre dicono che al Sant'Orsola Malpighi sono 141 i pazienti in lista d'attesa per intervento k-prostatico, di cui 121 per intervento robot - assistito.

Ma solo nel 40% sono rispettati i tempi d'attesa previsti, ancora meno, il 30%, nel caso della chirurgia robotica. Sono stati totalmente disattesi gli obiettivi di ottenere il 90% delle operazioni nei tempi previsti, obiettivi specifici per il 2019 e inseriti nel Piano Regionale di Gestione delle Liste d’Attesa (PRGLA)'. 'Bonaccini e il Pd nascondono i veri numeri della sanità emiliano romagnola. Ci sono sacche di inefficienza e mancanze che sono totalmente rimosse dall'Amministrazione Regionale. E tante richieste e attese di sindaci che vengono puntualmente disattese'. 'I dati - sottolinea Marchetti - smontano la retorica sulla sanità tanto cara a Bonaccini'. 'Non c'è alcun merito politico nella gestione della sanità emiliano romagnola. E se, nel suo complesso, è attestata su posizioni di vertice è solo per il merito e l'eccellenza messa in campo dagli operatori, che ringraziamo per il loro lavoro quotidiano, che passa attraverso una dedizione straordinaria'. 'Non accettiamo che i meriti di tanti emiliano romagnoli siano oggi cannibalizzati da amministratori che invece di semplificare la vita agli addetti ai lavori ne ostacolano l'attività quotidiana, con burocrazia e impedimenti, producendo storture e inefficienze come quelli emersi dai documenti che abbiamo visionato'.