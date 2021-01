Pal Sanità: a 10 anni previsioni demografiche totalmente sbagliate, ma il Piano è confermato

Sempre più spesso viene ribadito ed affermato dalla politice di governo che le scelte politiche sono e devono essere basate su dati scientifici ed elaborazioni di scenari previsionali attendibili. Giusto. Quelli in ambito demografico sono fondamentali per le scelte politiche rispetto ai servizi territoriali. Sbagliare e soprattutto non correggere la rotta di fronte al cambiamento della dinamica dei dati, è fondamentale. In passato, Modena, si è scontrata con questo rischio ed il prezzo pagato è stato alto. Con interi piani urbanistici, calibrati sulla città da 220.000 abitanti, abbandonati al degrado di fronte ad città che non è cresciuta come si prevedeva e, per molti aspetti, si annunciava nella propaganda di una Modena attrattiva.Un errore che oggi emerge in maniera abbastanza clamorosa di fronte all'analisi previsionale fatta dal Pal (Piano Attuativo Locale che definisce piano di sviluppo ed organizzazione della sanità provinciale), approvato nel 2011. Quello che declassò gli ospedali di Pavullo e Mirandola in ospedali di prossimità, il minimo nella scala di tre. Un Pal Basato su previsioni demografiche che ad oggi, a dieci anni dalla sua approvazione, si sono dimostrate del tutto errate. A renderlo evidente con tanto di slide ieri sera nella commissione consigliare sanità del Comune di Modena, il sindaco Giancarlo Muzzarelli che, lo ricordiamo, è anche Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), composta anche dagli altri sindaci della provincia nella quale di definiscono gli specifici piani territorialiLa popoolazione, nel 2010, anno sul quale vennero basate le previsioni del Pal in considerazione del decennio precedente che aveva mostrato un trand in crescita, era di 700 mila persone. 'Nei prossimi 10 anni - venne scritto nero su bianco e sancito nel piano che sui numeri doveva organizzare la anità territoriale della provincia di Modena - i residenti in provincia di Modena aumenteranno di circa 60 mila unità giungendo così a 760.000 persone, con un aumento che interesserà in modo più rilevante la fascia di età 0-14 anni e soprattutto gli anziani quelli con più di 85 anni'. Previsione che si è dimostrata, anche in linea tendenziale, da correggere, per non dire totalmente sbagliata. Perché l'aumento, dal 2011 al 2020, è stato solo di 7000 unità. La popolazione registrata al 31 dicembre 2020 è di 707.000. Previsione errata di oltre il 90%Un errore che però sembra non avere condizionato le scelte delle politiche regionali che negli ultimi dieci anni, al netto delle variabili e delle scelte stabilite nella Conferenza Territoriale Sociale Sanitarie, hanno comunque scelto di non cambiare il documento principale che quelle scelte le aveva dettate, ovvero il Pal, basato però su scenari demografici che non si sono nemmeno lontanamente realizzati. Confermando al contrario uno stallo nell'assetto demografico e le previsioni più recenti di una provincia sempre meno attrattiva per i giovani e sempre più popolata di anziani.Da tempo, sulla scia del dibattito politico generato anche ultimamente dalle campagne elettorali regionali ed amministrative che hanno riguardato la revisione del declassamento degli ospedali di Vignola, Mirandola, Pavullo (questi ultimi al centro anche della discussione sulla chiusura e sulla deroga all'apertura dei rispettivi punti nascita), il Pal è ritornato terreno di discussione. Il documento vincola di fatto certe scelte di prospettiva soprattutto per la sanità territoriale della provincia. Con più o meno convinzione è diffusa a livello politico la richiesta di riscrivere quel documento, adeguandolo alla realtà e alle trasformazioni radicali che si sono verificate e che, nello specifico dell'emergenza Covid, ha visto affermarsi ruolo e centralità, pur in una logica di rete, degli ospedali di prossimità.Un aggiornamento del Pal che però non sembra essere, come invece lo è dichiaratamente il potenziamento della CTSS, nei programmi del governo locale e provinciale. Almeno stando alle slide del sindaco presentate ieri sera in commissione consigliare e dove il Pal, pur citato per l'errore nelle previsioni demografiche, non lo è nell'ipotesi di un suo possibile aggiornamentoGi.Ga.