Sara Cunial alla Camera: 'Io vi perdono'

'Ringrazio questa istituzione, la Camera dei deputati, che ha evidenziato come il green pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui oggi a svolgere le mie funzioni e il ruolo di parlamentare per cui sono stata eletta'. Così la deputata Sara Cunial oggi riammessa in Parlamento nonostante il suo no al Green Pass.'La stessa regola decisa dal parlamento colpisce milioni di lavoratori colpevoli di essere nati liberi e sani. Dall’alto della mia posizione oggi (destino vuole che mi abbiate messo qui sulle tribune) vi lancio l’arma più potente: io vi perdono - ha detto Sara Cunial -. Vi perdono anche se mi state discriminando come mai successo in quest’aula a nessun altro parlamentare e come state facendo per tutti i cittadini trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi. Vi perdono e vi do la possibilità di superare le vostre paure e fobie, dimostrandovi che le persone sane come me possono convivere e lavorare con le persone malate e non'.'Vi chiedo cari colleghi e membri del governo: quanti esseri umani ci sono in quest’aula? Quanto potete andare avanti guardandovi allo specchio la mattina mentre umiliate parte dei vostri concittadini, li ghettizzate e confinate, discriminandoli e additandoli come untori colpevoli? Quante donne e uomini, vaccinati e quindi protetti, verranno qui su questa tribuna a sostenere una vittima di discriminazione? Dimostrate una volta per tutte che non agite per paura ma nel rispetto della dignità umana. Uscite dal vostro oblio intellettuale e spirituale. Se pensate che con le vostre armi ormai spuntate, potrete piegarci ai vostri ricatti, demoralizzarci o convincerci a fare la scelta sbagliata, rinnegando noi stessi, allora vi dico a gran voce: resteremo saldi, fermi e coerenti, dalla parte giusta della storia'.