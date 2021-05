Sbarchi: inizia l'invio dei migranti sui territori, in E-R i primi 60

Una prima parte dei migranti ora ospiti degli Hub delle aree di sbarco, saranno distribuiti nei prossimi giorni nelle regioni italiane. In particolare, stando ai dati del Viminale, saranno 559 tra giovedì e venerdì. In Liguria sono previste 44 persone, in arrivo venerdì. Giovedì toccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60, Puglia con 25. Venerdì, oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto.'In valore percentuale - sottolinea le Lega regionale - in Emilia-Romagna arriverà una quota pari al 10,7% del totale. Il governatore Bonaccini si opponga rispetto a questa redistribuzione: in questo momento di difficoltà le risorse devono essere destinate in via prioritaria a famiglie e imprese del territorio” - ha affermato il capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan.