Schlein proclamata segretaria del Pd: 'E' una nuova primavera'

E sono tutti in piedi alla Nuvola per la proclamazione di Elly Schlein segretaria del Pd. Visibilmente commossa, Schlein ringrazia rivolgendosi a piu’ riprese alla platea e cercando il sostegno di Stefano Bonaccini. Quindi raccoglie i fogli del discorso e sale sul palco. “Care tutte e cari tutti, grazie, grazie. Il primo rigraziamento va a chi si è impegnato tanto per farci svolgere il congresso“, è l’inizio del suo discorso.“Hanno perso la loro scommessa a scommettere contro il Pd, siamo più vivi, più forti e più uniti. E stiamo arrivando. Sarà per noi una nuova primavera - dice Elly Schlein - Molti si auguravano un nostro fallimento e invece siamo più determinati di prima”.“Vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica. Vogliamo essere utili a loro, perchè possano rialzare la testa. Dobbiamo essere concreti, vicini ai bisogni delle persone, ‘terragni’, avrebbe detto Astorre, quasi appiccicati ai bisogni concreti delle persone. Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare. Non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo ne va della credibilità del Pd su cui non sono disposta a cedere di un millimetro”.“Sarò la segretaria di tutte e di tutti, anche di chi non mi ha sostenuta. Vorrei costruire una leadership che non abbia paura di circondarsi delle persone piu’ competenti e non di quelli piu’ fedeli per forza. Ed è per questo che mi sentirei di proporre a quest’assemblea di votare Stefano Bonaccini come presidente dell’Assemblea. Quando sbaglierò la rotta sarò sempre disponibile all’ascolto. Vi chiedo franchezza tra di noi, ma di essere fedeli al mandato che ci hanno dato le tante persone che sono venute a votare. Un mandato di unità e coerenza. Facciamolo insieme per davvero perchè, caro Stefano, care tutte e cari tutti, insieme torneremo a vincere, ne sono convinta”.