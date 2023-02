Sconfitta Regionali, Bonaccini: 'Al Pd serve nuovo gruppo dirigente'

Quelle in Lombardia e Lazio, agli occhi di Bonaccini, 'sono due ulteriori sconfitte dopo quella pesante dell'anno scorso alle politiche'. Se sono rimaste ormai solo quattro le regioni amministrate dal centrosinistra significa che 'c'è un filo rosso che segna questi anni, in cui abbiamo cambiato più segretari ma più o meno il gruppo dirigente è rimasto quasi sempre quello'.Pur sconfitto duramente alle regionali, il Pd resta per Bonaccini la 'forza politica determinante e indispensabile per un futuro centrosinistra'. Ma ora deve riscoprire la 'vocazione maggioritaria', tornare cioè 'a parlare a 360 gradi al paese', conquistando il consenso degli astenuti e anche di 'chi ha votato a destra ma che di destra non è'. Anche se, come precisa poi, le 'alleanze sono indispensabili', è chiaro l'avviso del candidato alla segreteria Pd nei confronti di Terzo polo e Movimento 5 stelle. 'Credo che una domanda debbano farsela anche loro - dice il presidente dell'Emilia-Romagna - perché mi pare che il risultato di ieri sia molto deludente sia per gli uni che per gli altri'. Se Terzo polo e M5s 'vorranno continuare a stare soli o isolati rischiano di diventare da un lato i migliori alleati della destra e dall'altro costringeranno noi ad andare a parlare direttamente anche ai loro elettorati'.