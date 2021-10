'Scuola Modena, le idee politiche dei docenti stiano fuori dalle aule'

'L'intervento di una mamma modenese che denuncia la politicizzazione di alcune lezioni scolastiche in una scuola Media pubblica modenese deve far riflettere'. Così il senatore Lega Stefano Corti interviene su quanto pubblicato ieri da La Pressa 'L'appello che questa mamma lancia è assolutamente condivisibile. Niente messaggi politici a scuola: su questo dovremmo essere tutti d’accordo - dice giustamente - i motivi sono logici, almeno per chi ha delle basi di pedagogia e di didattica. Anche se basterebbe un po’ di buon senso: la formazione critica degli studenti non si plasma in base alle posizioni e alle convinzioni personali di chi insegna o di chi invia messaggi “tra le righe”, approfittando della sua posizione di opinion leader, ma si realizza giorno per giorno, fornendo loro, con obiettività massima, contenuti, conoscenze e strumenti. Ebbene, davanti a queste parole di buonsenso e totalmente condivisibile continuano ad essere calpestate da una costante ingerenza della cultura di sinistra che cerca costantemente di indottrinare le giovani menti. A Modena assistiamo a questa realtà da troppo tempo, occorre che i responsabili scolastici e le istituzioni offrano indicazioni chiare ai docenti - chiude Corti -. Le legittime idee politiche dei professori devono stare fuori dalle aule scolastiche'.