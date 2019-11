Segre: il sindaco leghista di Ferrara propone la cittadinanza onoraria

'.L'annuncio, che come fa sapere il Comune 'si concretizzera' con una risoluzione che verra' sottoposta lunedi' prossimo al Consiglio comunale', e' stato dato dal primo cittadino nel corso della 'presentazione del programma delle iniziative organizzate a contorno della cerimonia di premiazione dei vincitori della 19esima edizione del Premio letterario 'Adei-Wizo Adelina Della Pergola 2019', che si terra' alle 17.30 di martedi' 12 al Ridotto del Teatro Comunale'. Un Premio il cui scopo e' proprio quello di 'far conoscere meglio il mondo ebraico al vasto pubblico'. Nel suo intervento, Fabbri spiega che la proposta di dare alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria di Ferrara e' 'un gesto dovuto alla luce della storia del nostro Paese, che vuole rappresentare il profondo rispetto per tutte le vittime della Shoah, ferraresi e non'. L'auspicio del sindaco e' che 'questo metta fine ad ogni tensione e ad ogni strumentalizzazione, che altro non puo' fare se non nuocere alla coesione sociale che, in particolare su questo tema, ha sempre caratterizzato la nostra citta''.