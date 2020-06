Senato, annullata la delibera sul taglio dei vitalizi

“La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Ci provavano da mesi: lo hanno fatto di notte, di nascosto. E’ uno schiaffo a un Paese che soffre. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo stato di diritto e il principio di uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?”. Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

Di tenore opposto le parole di Maurizio Paniz, ex deputato e avvocato che ha difeso nel ricorso la maggior parte degli ex senatori che hanno presentato ricorso. 'La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera dell'Ufficio di presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari - afferma - E' stato ripristinato lo Stato di diritto'.

“Vergognoso. Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori deciso stasera da questa Commissione del Senato e’ una vergogna! La Lega si e’ opposta oggi e si opporra’ sempre al ritorno dei vecchi privilegi!” - scrive su Facebook Matteo Salvini.