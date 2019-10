'Seta, solo errori materiali? L'assessore Filippi è poco informata'

“Seta rispetta gli obblighi di legge e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa di tutti i dipendenti, ma nella gestione di circa 1070 lavoratori è possibile incorrere in errori meramente materiali, per i quali ha ricevuto una sanzione amministrativa di importo ridotto relativa a un numero esiguo di posizioni”. Questa era stata la risposta nell'ultimo consiglio comunale dell’assessore alla Mobilità Alessandra Filippi ad una interrogazione del M5s presentata da Giovanni Silingardi sulle violazioni di Seta.

Parole che non sono piaciute al sindacato Usb che oggi ha contestato duramente l'assessore.



'L’assessore Filippi nel difendere Seta è apparsa poco informata sui fatti o forse più attenta a difendere una Azienda del Pd, dove le cariche ai vertici sono sempre state di nomina politica - afferma Usb -. Innanzitutto l’Ispettorato del Lavoro di Modena ha altre segnalazioni depositate su Seta, ma siamo consapevoli della mole di lavoro che hanno e dei tempi lunghi per gli accertamenti, in una situazione di “sotto organico”. Informiamo l’assessore che di errori materiali a danno dei lavoratori e lavoratrici in Seta, negli ultimi anni se ne sono verificati troppi e chissà perché sempre a danno del personale di guida, che rappresenta la fetta più grande dei dipendenti di Seta su cui si fa il possibile per risparmiare. Tornando a qualche anno indietro, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014, i conducenti di Seta si sono accorti dei continui sforamenti dell’orario di lavoro settimanale, che calcolato su una media di 17 settimane (come prevedeva il CCNL) non doveva superare le 39 ore. In quel caso non sono mai stati pagati gli straordinari forzosi e occulti, Seta si giustificò con un errore del programma e rifece i calcoli per due volte sempre sbagliandoli, obbligando addirittura dei Lavoratori a restituire dei soldi in busta paga. Questa grave violazione non venne segnalata all’ITL, ma diversi lavoratori stanno portando avanti una causa in tribunale che dura già da 5 anni, con la speranza che venga fatta giustizia'.

E quando sulle buste paga non venivano indicate le giornate di ferie, minuti di recupero e ore lavorate, il problema era del programma? In quel caso arrivò la segnalazione all’Ispettorato affinchè l’Azienda si mettesse in regola - continua Usb -. Gravi carenze sulla sicurezza del Servizio e sulla salute del personale di guida per le quali si sono rese indispensabili segnalazioni presso l’AUSL di Modena, che nel 2016 ha riscontrato anomalie nella stesura del “Documento sulla Valutazione dei Rischi” (DVR) e sui rischi da “stress da lavoro correlato”. Problemi mai completamente risolti, come quelli dei bagni ai capolinea, della pulizia e manutenzione dei bus o dei turni disagiati che sono causa di patologie anche gravi , non permettendo la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita. Ritornando a fatti più attuali, il 15 luglio di questo anno si è svolto un’incontro in Regione tra USB, la consigliera alle Pari Opportunità e Seta che ha ammesso, sempre per un errore tecnico o materiale, irregolarità sui turni e ore di lavoro di tutti i lavoratori e lavoratrici che per legge avevano chiesto di usufruire delle ore giornaliere di allattamento pagate dall’Inps. Circa 20 conducenti coinvolti che hanno fatto ricorso e per i quali si era chiesto di conciliare con un indennizzo economico che se non arriverà comporterà nuove segnalazioni e procedimenti verso Seta da parte dell’Ispettorato del Lavoro e specifica causa per vedere riconosciuto un diritto alla cura del minore, come i congedi parentali che nei festivi non vengono pagati. Questo e tanto altro sulla storia di Seta e di quello che subiscono i suoi dipendenti che'.