'Seta, straordinari obbligatori per dipendenti vaccinati'

'Per sopperire alle assenze di chi non possiede il green pass, vengono sottoposti a straordinari obbligatori gli operatori Seta che ne sono in possesso avendo effettuato il vaccino e questo non è accettabile'. A denunciare il fatto è il sindacato Orsa.'Pur non volendo mettere in discussione l’efficacia della campagna vaccinale, esprimiamo forte preoccupazione per la gestione organizzativa del servizio di trasporto pubblico in città dal prossimo 15 ottobre a seguito dell’obbligo di green pass per tutti i dipendenti - afferma Orsa -. Risultano alla scrivente diversi non vaccinati fra gli operatori d’esercizio, in media con i dati nazionali e siamo dunque preoccupati che per sopperire alle assenze di chi non possiede il green pass, vengano sottoposti a straordinari obbligatori gli operatori Seta che ne sono in possesso avendo effettuato il vaccino e questo non è accettabile. Tale preoccupazione è filtrata a seguito di un incontro svoltosi oggi fra l’azienda Seta e il comitato sicurezza interno, composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali. A tale incontro come Orsa Trasporti non siamo stati invitati nonostante in Seta Modena rappresentiamo lavoratori di tutte le altre sigle sindacali presenti in azienda'.