Sileri: 'Covid diventerà una influenza, ma ora servono vaccinazioni'

'Nei prossimi anni il Covid sarà uno dei virus già incontrati e la popolazione sarà pronta per rispondere, diventerà un'influenza tra le peggiori ma sempre meno grave in termini di ricoveri e morti. Dobbiamo viverla con tranquillità, con una piccola cosa: proprio perchè il virus è nuovo per la popolazione, forse quest'anno dovremmo ancora spingere un po' di più sulle vaccinazioni. E un uso transitorio di distanze e mascherine potrebbe essere ancora necessario. Non dobbiamo però essere più ossessionati da questo virus'. Lo sostiene Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus. 'Il virus - aggiunge - sicuramente circola tutti noi abbiamo conoscenti, amici, familiari che sono risultati positivi, ma si tratta di contagi che nella maggioranza dei casi portano ad un'influenza.