'Siti contaminati, Bonaccini smentito dai dati della Regione'

'Bonaccini smentito dai dati consultabili dal portale della stessa Regione, che in una delle diverse pagine web parla addirittura di 932 siti contaminati in Emilia Romagna. I casi sono due: o Bonaccini non si aggiorna o fornisce numeri a caso. Comunque sia, trattandosi di un presidente uscente, è cosa preoccupante, visto che parliamo di inquinamento, tema sensibile per la salute dei cittadini e il benessere dei territori'Nel botta e risposta tra i candidati presidente di centro destra e centro sinistra (Borgonzoni e Bonaccini) interviene l'ex sottosegretario all'ambiente Vannia Gava riportando i dati pubblicati sul portale web della Regione riguardanti siti inquinati (dati riportati nella tabella in foto). Dati che nel loro complesso elevano anche gli stessi denunciati dal duo Salvini-Borgonzoni, portandoli a 932.Borgonzoni aveva parlato di 847, citando i dati Ispra, mentre Bonaccini correggeva il dato in 519. In realtà sui siti inquinati i numeri riportati possono variare sulla base dello stato del procedimento amministrativo in atto. Fatto sta che di siti inquinati si parla. E all'ottobre del 2018 quelli segnalati dalla stessa Regione erano 932.E, nel merito, conclude: 'Ricordo a Bonaccini che bloccando le bonifiche si blocca l'economia. Quali fondi ha stanziato per liberare dai veleni queste aree contaminate? Quale piano regionale ha predisposto in questi anni? Forse, invece delle polemiche, farebbe meglio a fare mea culpa'.