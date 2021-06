Sondaggio Dire, Fdi cresce ancora. Calano Pd e 5 Stelle

L’ascesa di Fratelli di Italia non si arresta e, conquistando ancora piccoli punti in percentuale, si riconferma il secondo partito dopo la Lega. E’ quanto rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 4 giugno su un campione di mille casi.Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 19,7% con un +0,3% rispetto alla scorsa settimana. La Lega è al 21% (stabile negli ultimi sette giorni). Terzo partito il Pd che, con il 18,6%, perde lo 0,2. Scende leggermente anche il Movimento Cinque Stelle (-0,5%) che si ferma 16,3%. Forza Italia perde invece lo 0,2% ed è ora al 9,0%. Calo anche di Azione (-0,3%) ora al 2,9%. Sinistra Italiana (-0,1%) al 2,3%, mentre Italia Viva registra un -0,2% e scendendo all’1,9%. Infine un -0,1% per i Verdi ora all’1,7%, un +1,3 per +Europa che sale all’1,3%. Altri partiti complessivamente al 3,4% (-0,7%).