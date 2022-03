Sorci e militari

Gli Stati Uniti dei dem che ci ammoniscono sulla pericolosità di Putin, sono l'esempio del bue che dà del cornuto all'asino: come se gli Stati Uniti muovessero guerra per motivi umanitari e non creassero invece Stati satelliti e aree di influenza. Ma lasciamo stare, visto e considerato che già il corrispondente da Mosca della tivvù di Stato, Marc Innaro, proprio in merito alle polemiche ai suoi servizi di cui sopra, ha avuto lo 'stop' di mamma Rai. Il motivo la dice lunga sulla libertà di parola e di pensiero del tempo corrente: per tutelare la sicurezza dei giornalisti sul posto. Cosa volete che vi dica, a questo punto? Si vede che al potere costituito, la libertà di parola è giusta specie quando non gli piace, o no? Pace a tutti gli uomini e donne di buona volontà!