Stangata Irpef a San Felice: la critica di Cisl e Cgil

“Un aumento della tassazione comunale così importante e senza progressione colpisce in particolare i pensionati e i lavoratori – dichiarano Marco Bottura, Cgil Area Nord, e Claudio Mattiello, Cisl Area Nord – In valore assoluto l’aumento alleggerirà le pensioni e le buste paga di qualche centinaio di euro all’anno, ma ciò avviene proprio in un momento in cui le famiglie devono affrontare forti aumenti del costo della vita a causa del caro bollette e dell’inflazione. L’aumento, in particolare in questa forma e in questa fase economica, penalizza le fasce di reddito più esposte alle fluttuazioni economiche in corso”.Nella foto: il sindaco di San Felice Michele Goldoni