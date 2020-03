'Taglio stipendi parlamentari? Tornare a reddito pre-elezione'

'La proposta dei 5 Stelle Di Maio e Crimi di dimezzare lo stipendio dei parlamentari per tutta la durata della legislatura è un segnale forte al Paese che va però equamente emendato'. Lo dichiara l'ex ministro dei Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi.

'Per esempio, come già proposto da Renato Brunetta, adeguando per il tempo della emergenza della chiusura di fabbriche ed uffici (e non per tutta la legislatura) il trattamento dei parlamentari, fermi restando i rimborsi spese, a quanto dichiarato nelle dichiarazione dei redditi nei tre anni precedenti all'elezione - afferma Giovanardi -. Si eviterebbe così di cadere nella solita trappola demagogica grillina dell''uno vale uno' mentre non c'è niente di più ingiusto che trattare in maniera uguale posizioni del tutto diseguali'.