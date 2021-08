Tari Modena: dai ristori 2020, bollette più leggere dal 30 settembre

UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE

UTENZE DOMESTICHE NON DISAGIATE

UTENZE NON DOMESTICHE

Dopo il via libera al piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2021 delbacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena comprendente il PEF del Comune diModena, validato da Atersir sono state disposte, per l'anno 2021, agevolazioni relativamente alla quota variabile della tariffa, da riconoscere alle utenze domestiche nella misura massima indicativa di 2.264.753 euro e alle utenze non domestiche nella misura massima indicativa di 2.354.264 euro. Cifre spalmate sulle varie categorie di utenze.Alla giunta comunale il compito delle definizione puntuale delle agevolazioni. Di seguito quanto deciso per ogni comparto.titolari del bonus idricoAbbattimento del 70% del tributo dovuto dando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Gestore del servizio, l'importo di tale agevolazione ammonta ad € 287.742Abbattimento di 9,49 euro per ogni componente del nucleo familiare, residenti e non residentidando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Gestore del servizio, l'importo di taleagevolazione ammonta ad € 1.869.907Sono tre i raggruppamenti alle quali applicare percentuali di riduzione della quota variabile del tributocrescenti all’aumento degli effetti negativi della pandemia sulle attività esercitate. In particolare:1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2 Cinematografi e teatri4 Aree di parcheggi, campeggi, distributori carburanti, impianti sportive, palestre, distributori dicarburante, autolavaggio7 Alberghi con ristorante8 Alberghi senza ristorante17 Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub23 mense, birrerie, hamburgherie24 bar, caffè, pasticceria27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio30 discoteche, night-clubcopia informatica per consultazione3 Autorimesse, autotrasporti, spedizionieri, magazzini senza alcuna vendita diretta, commercioall’ingrosso6 esposizioni, autosaloni9 case di cura e riposo11 uffici, agenzie, studi professionali13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli e ombrelli, antiquariato16 banchi di mercato beni durevoli18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista19 carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista20 attività industriali con capannoni di produzione21 attività artigianali di produzione beni specifici26 plurilicenze alimentari e/o miste29 banchi di mercato genere alimentari10 ospedali12 banche ed istituti di credito14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze25 supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari28 ipermercati di genere mistidando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Gestore del servizio, l'importo di taleagevolazione ammonta ad € 2.342.742Le agevolazioni approvate con la presente deliberazione saranno applicate in detrazione alle bolletteTARI in scadenza il 30/9/2021.