Tavolo autotrasporto, associazioni aprono alla Bellanova: nessun fermo

“Ne sono assolutamente convinta: un intervento sulle accise non è più rinviabile. Il caro carburante rischia di strozzare questo segmento che è strategico per il paese, ripercuotendosi su altri settori ugualmente essenziali e di prima necessità. Bisogna agire adesso, con coraggio e determinazione. Dopo sarebbe troppo tardi”. E’ con queste parole che la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova ha aperto oggi pomeriggio, nella Sala Mappamondo al Mims, il Tavolo Autotrasporto convocato l’8 marzo scorso.“In queste ultime settimane”, ha detto ancora Bellanova, prima di entrare nel merito del Protocollo d’intesa proposto al Tavolo quale punto di equilibrio tra i diversi stakeholder del settore “abbiamo lavorato senza sosta consapevoli delle difficoltà che il settore sta vivendo e della necessità di dare risposte anche a criticità strutturali aggravatesi nel tempo.“In attesa della sottoscrizione le Associazione, che hanno manifestato l’esigenza di discutere l’Intesa al loro interno, si sono impegnate a scongiurare contestualmente anche il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto a garanzia della prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività. Dal canto suo Bellanova ha confermato la natura permanente del Tavolo che proseguirà nel confronto monitorando l’evolversi dello stato delle cose per individuare in corso d’opera le giuste e più opportune risposte” - afferma la nota.Quattro, in particolare, i punti rilevanti su cui il Protocollo sancirà, una volta sottoscritto, il punto di equilibrio raggiunto con imprese di autotrasporto e committenza.Innanzitutto, il rispetto della clausola di adeguamento del costo del carburante, elemento essenziale del contratto di trasporto ed i costi indicativi di riferimento, aggiornati almeno trimestralmente dal Ministero, da far diventare obbligatori per i contratti verbali.Quindi i controlli sul rispetto dei tempi di pagamento dei contratti di trasporto, anche mediante il coinvolgimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in aggiunta a quanto già in essere.Dunque la revisione della regolamentazione dei tempi per il carico e lo scarico delle merci.Infine, le misure semplificative e agevolative legate all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 1055/2020.“Nel Protocollo confermata, come ha sottolineato nel corso dell’incontro la viceministra Bellanova, la firma di entrambi i Ministeri interessati, Mims e Mef, del Decreto interministeriale per la ripartizione condivisa con le Associazioni di categoria, per il triennio 2022-2024, del fondo di 240 milioni di euro destinati all’autotrasporto, che dunque adesso attende il via libera della Corte dei Conti; l’accelerazione per tutte le procedure di pagamento degli incentivi e dei contributi dovuti; la valutazione già in corso, sul piano normativo, per esplorare ogni soluzione finalizzata ad evitare anche per il corrente anno l’applicazione alle imprese del settore del contributo richiesto dall’Autorità di regolazione dei trasporti” - chiude la nota.