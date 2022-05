'Un volantinaggio non può portare a scene come quelle viste alla Sacca'

'Non possiamo non notare con preoccupazione l’aumento nel numero dei casi di tensione tra Polizia Locale e residenti della Sacca in relazione all’esposizione di striscioni di protesta contro le politiche urbanistiche riguardanti il quartiere o volantinaggi. Due episodi di tensione in due giorni, seguiti ad altre situazioni simili, mostrano che c’è un problema, se non di merito, di metodo. Bisogna evitare in tutti i modi che la semplice contestazione di un atto come l’affissione o un volantinaggio sfoci in scontri di questo tipo'. Ad affermarlo ila commento della collutazione avvenuta mercolesì mattina tra un residente della zona Sacca che stava distribuendo ed affiggendo volantini di critica verso il nuovo progetto del polo logistico e gli agenti della Polizia Locale intervenuti per bloccare l'iniziativa.'Non vogliamo e non possiamo entrare nel merito di quanto sia realmente successo questa mattina' - afferma il Capogruppo di Forza Italia, ma è certo che scene del genere, con uomo steso a terra da un gruppo di agenti sull’asfalto della strada, sotto gli occhi di decine di persone, non sono degne della nostra città”