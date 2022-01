Unione Comuni Area Nord, ufficio sismica azzerato, si rischia il blocc

È molto preoccupante e grave il tenore della risposta fornita oggi durante il consiglio Ucman, all’interpellanza presentata dalla Lega sul futuro della struttura tecnica sismica dell’Unione. Preoccupante per l’incertezza delle informazioni fornite, nonostante ad oggi la struttura sia azzerata, e grave per l’importanza e la delicatezza che questo servizio svolge per un territorio che si trova in zona sismica, come il nostro, e che sta affrontando una fase cruciale per la chiusura della ricostruzione MUDE e non solo. La richiesta di urgente chiarimento è stata presentata a seguito delle ulteriori dimissioni del caposervizio (che ha cessato l’attività al 31 dicembre), dopo che, tra giugno e novembre, si erano già dimessi gli altri due tecnici incardinati nell’ufficio, senza che si fosse riusciti ad operare un reintegro anche solo parziale.Rispetto poi all’ipotesi di incarico a uno studio privato attraverso un appalto di servizio, riteniamo questa opzione quanto di meno opportuno possibile, stante una situazione che vede praticamente tutti gli studi tecnici del territorio coinvolti o impegnati, a vario titolo, in pratiche della ricostruzione. E su questo fronte appaiono ancora più gravi le parole del presidente dell’Unione che fa riferimento a interlocuzioni già aperte con alcuni studi tecnici della zona. Con che criteri avverrebbe la scelta? Come sarebbero valutate le collaborazioni in essere tra tecnici, nel rilascio di pareri e autorizzazioni? I profili di potenziale conflitto di interessi su questo punto appaiono davvero rilevanti.Nessun cenno poi alla temporaneità di tale paventata soluzione e quindi l’implicita conferma della volontà di abdicare ad avere una struttura tecnica sismica in Unione, che funga ulteriormente da supporto ai servizi SUE e LLPP dei comuni in questa delicata fase della ricostruzione, che già sconta una preoccupante carenza di personale sisma.Già da qualche settimana non arrivano pareri su varianti e autorizzazioni e il rischio concreto è che si crei un arretrato tale da richiedere mesi per l’evasione delle pratiche, in danno a cittadini, tecnici e imprese. Nessun elemento certo, nessuna data prevista per l’avvio o la conclusione delle procedure di assunzione o di convenzionamento, davvero impressionano i placidi toni con cui viene raccontato uno scenario dai risvolti potenzialmente così critici”Guglielmo Golinelli - Consigliere Comunale Lega PSP Mirandola - UcmanLavinia Zavatti - Capogruppo Lega PSP Ucman