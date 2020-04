Venturi striglia Borrelli: 'Parole da bar ed in libertà'

'Opinioni da bar, parole in libertà, previsioni senza fondamento come quelle di chi a metà campionato ci dice chi vince lo scudetto'.

Il commissario regionale ad acta all'emergenza Coronavirus Sergio Venturi (riconfermato oggi nel suo incarico), non usa mezzi termini per bollare come inopportune, capaci di fare fare perdere ai cittadini la stima e la fiducia nei confronti del governo e delle istituzioni dello Stato, le parole pronunciate questa mattina dal Capo della Protezione civile Borrelli che a due giorni dal decreto Conte (che proroga al 13 aprile le misure restrittive) ha annunciato che difficilmente si potrà uscire di casa prima di maggio. Parole pronunciate in una diretta radiofonica, poi in parte ritrattate in una dichiarazione all'Ansa. Fatto sta che al di là del merito delle date è l'inopportunità politica ed istituzionale di certe dichiarazioni da parte di Borrelli a scatenare la reazione dura di Venturi. Giusta, nel merito, se non non per il fatto che anche lo stesso Venturi è un tecnico e dovrebbe lasciare forse al Presidente una tale risposta politica.

Ma Venturi non si ferma e rincara la dose, contro un governo che in una fase così delicata dell'emergenza e dove la corretta informazione ai cittadini è fondamentale, non solo racconta opinioni senza fondamento ma non è capace nemmeno di parlare con una voce sola. E rivolgendosi al governo afferma: 'Smettetela di parlare se non avete argomenti da spendere, rischiando di fare paura alle persone. Ogni giorno assistiamo ad esploit su diversi mesia dove vengono fornite informazioni diverse e non basate su valutazioni scientifiche e nemmeno su un confronto con le regioni. Non è possibile ascoltare quotidianamente uscite senza capo ne coda. In una situazione così difficile come quella che stiamo affrontando nelle regioni devastate dall'epidemia, non è accettabile dovere fare i conti con dei colleghi e con il fuoco amico. Basta esprimere opinioni da bar uscite non supportate da valutazioni scientifiche ed un confronto'