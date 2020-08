'Via Caselline e dintorni il quadrilatero del degrado'

'Vicolo Caselline, Via Ganaceto, Via Emilia Centro, P.zza Matteotti (Chiesa San Giovanni Battista): la scelta dell’Amministrazione di non limitare l'apertura di negozi etnici in questo quadrilatero ha creato una zona degradata in pieno centro storico”.

Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, che nel merito della situazione ha presentato una specifica interrogzione al sindaco.

“Vicolo Caselline - spiega - presenta unicamente negozi etnici, così come quasi tutta la parte alta di Via Ganaceto che sfocia in Via Emilia centro: in Vicolo Caselline per di più, per via della “riservatezza” che garantisce tale strada, stazionano tanti soggetti, tutti stranieri, dediti ad atti di microcriminalità, quali spaccio e furti di biciclette. Tanti di questi acquistato generi alimentari nei negozi di loro connazionali e usano come “dehor” per le consumazioni i gradini della Chiesa di San Giovanni Battista, lasciando rifiuti e sporco all'ingresso del luogo di culto”.

“E senza contare le risse, gli ubriachi e la totale mancanza di rispetto della normativa Covid-19 su mascherine ed assembramento; ho depositato l'ennesima interrogazione per chiedere all'Amministrazione come intenda risolvere anche questa situazione, identica ad altre decine e decine in tutta la Città: situazioni che, grazie ad una sinistra al governo nazionale e locale che legittima i flussi di clandestini, aumenteranno in maniera esponenziale e che saranno presto definitivamente ingovernabili”.